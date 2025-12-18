En Floridablanca 74 barrios estarán sin servicio de agua durante seis horas

Durante seis horas 74 barrios y conjuntos residenciales, estarán sin servicio de agua. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) informó que este jueves 18 de diciembre, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, se realizará una suspensión programada del servicio de agua potable en el sector sur-oriental del municipio de Floridablanca, debido a labores de mantenimiento preventivo en la Planta de Tratamiento.

Los sectores que estarán sin el servicio durante la jornada de la mañana y el mediodía son los siguientes:

En el Distrito Florida, la suspensión afectará a Floridablanca casco antiguo, Primavera, Lagos 2, Limoncitos, Altamira, Los Andes, Los Pirineos, Bosques de la Florida, Villa Jardín, Faviuis, Piedra del Sol, Altos de Aranjuez, Portal Siglo XXI, todos los conjuntos de Versalles, La Paz, sector de la Calle 200, Páragüitas, Urbanización Cracovia, Colegio La Quinta del Puente, Villas de San Diego, Monte Blanco y Villas de San Francisco.

Para el Distrito Zapamanga, los sectores impactados serán Santa Ana, Altos de Villabel, Las Villas, Zapamanga, Escoflor, La Castellana, Nuevo Villabel, Villa Luz, Villa Helena, Villarreal Sur, Los Alpes, Villabel y Santa Helena.



En el Distrito Bellavista, la medida cobijará la Urbanización Bellavista en sus sectores A, B, C y D, además de los Apartamentos Panorama y Escoflor.

En el Distrito Villabel Alto, no habrá servicio en Lagos I, Lagos III, Lagos IV, Lagos V, Cañaveral Panamericano, Asovilago, el Centro Comercial Caracolí y Altos de Villabel.

Por su parte, en el Distrito La Cumbre, la suspensión se aplicará en Carlos Pizarro, Prados del Sur, La Cumbre, Florida Campestre, Asdesur, Villa Alcázar, Asovisur, Villa de La Cumbre, Altos de La Cumbre, Portal de Santana, Villa Real del Sur y las pilas públicas del sector.

Finalmente, en el Distrito El Carmen, estarán sin agua los sectores Recodo de la Florida, El Carmen, Portal de Israel, Ciudad Jardín, Villa Luz, José A. Morales, Las Palmeras, La Esmeralda, Laureles Alto, Urbanización Rosales, Aguas Claras y las pilas públicas del sector.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga aseguró que el servicio será restablecido de manera progresiva una vez concluyan las labores de mantenimiento.