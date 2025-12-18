En vivo
Santanderes

En Floridablanca 74 barrios estarán sin servicio de agua durante seis horas

Los habitantes de 74 barrios y conjuntos residenciales de Floridablanca estarán sin el servicio de agua entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. de este jueves 18 de diciembre.

