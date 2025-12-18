Este jueves se restablecería paso por peaje La Lizama tras atentado con motocicleta bomba

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avanza en los trabajos de adecuación del peaje La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, luego de haber sido destruido en un atentado con motocicleta bomba, ocurrido en medio del paro armado del ELN.

Así lo confirmó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, tras una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) con los organismos de seguridad, en la que se evaluó la situación de orden público y las acciones adelantadas para superar las afectaciones generadas por los recientes hechos terroristas en el país.

Según indicó el funcionario, los trabajos ejecutados por la ANI permitirían que este jueves quede nuevamente habilitado el paso vehicular y el funcionamiento del peaje en este importante corredor vial del departamento.

“Estamos muy atentos a los trabajos que se vienen adelantando para que posiblemente en el día de hoy quede nuevamente activada la vía y el funcionamiento del peaje en el sector de La Lizama”, señaló Hernández.



El secretario del Interior también informó que se ha solicitado el incremento del pie de fuerza y el fortalecimiento de los controles en el territorio, medidas que son supervisadas y acompañadas de manera permanente por el PMU institucional, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y de las comunidades aledañas.

Finalmente, Hernández destacó que avanzan las investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación, las cuales, según indicó, presentan un pronóstico positivo en el esclarecimiento de este atentado que afectó la movilidad y la infraestructura vial en el departamento.