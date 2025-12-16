Barrancabermeja adopta medidas excepcionales de seguridad tras atentado al peaje La Lizama

Tras el atentado registrado contra el peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, la Alcaldía Distrital expidió el Decreto 726 de 2025, mediante el cual se adoptan medidas transitorias, preventivas y excepcionales para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia en el distrito.

Las disposiciones fueron adoptadas desde este lunes 15 hasta el miércoles 17 de diciembre, periodo durante el cual las autoridades reforzarán los controles en distintos puntos de la ciudad, tanto en la zona urbana como rural.

Entre las principales medidas se encuentra la prohibición de circulación de vehículos de carga, así como el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos, en el horario comprendido entre las 7:00 p.m. y las 5:00 a.m. Esta restricción no aplica para vehículos de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, red de salud, Registraduría Nacional ni transporte de residuos hospitalarios o biológicos.

El decreto también establece la suspensión general del porte de armas desde las 6:00 p.m. del lunes 15 hasta las 6:00 a.m. del miércoles 17 de diciembre, sin perjuicio de autorizaciones especiales que puedan expedir las autoridades militares competentes, según las condiciones de orden público.



Adicionalmente, se decretó la restricción temporal y preventiva de manifestaciones y movilizaciones públicas, medida que regirá en el mismo horario de la suspensión del porte de armas. La administración distrital aclaró que esta disposición no constituye una prohibición permanente del derecho a la protesta, sino una acción excepcional ante una amenaza grave e inminente.

En materia de protección a menores de edad, se implementó una restricción de movilidad para niños, niñas y adolescentes entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., durante los días de vigencia del decreto. La medida no aplica para menores que se encuentren acompañados por sus padres o familiares responsables. En caso de incumplimiento, la Policía de Infancia y Adolescencia trasladará a los menores a la Comisaría de Familia, y de ser necesario, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El decreto contempla sanciones e inmovilización de vehículos para quienes incumplan las restricciones, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código de Infancia y Adolescencia.

Finalmente, la Alcaldía de Barrancabermeja informó que la Secretaría Distrital de Seguridad, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Inspección de Tránsito, las Comisarías de Familia y el ICBF realizarán operativos conjuntos para garantizar el cumplimiento de las medidas y preservar la seguridad de la ciudadanía mientras avanzan las investigaciones por el atentado.