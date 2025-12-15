Consejo extraordinario de seguridad en Barrancabermeja tras atentado al peaje La Lizama

Tras el atentado atribuido al ELN contra el peaje La Lizama, ubicado en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, las autoridades distritales convocaron a un consejo extraordinario de seguridad para evaluar la situación de orden público y reforzar las medidas de control en este corredor vial estratégico.

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja rechazó y condenó el ataque ocurrido en la madrugada de este lunes 15 de diciembre, en el marco del paro armado anunciado por ese grupo ilegal. El hecho dejó una persona con heridas leves y ocasionó graves daños a la infraestructura del peaje, además de afectar la movilidad entre el área metropolitana de Bucaramanga y el puerto petrolero.

“Desde los primeros minutos posteriores al atentado, la Administración Distrital activó los protocolos de atención y coordinación interinstitucional con la Fuerza Pública y las autoridades competentes, con el propósito de garantizar la seguridad de los viajeros, proteger a la ciudadanía y avanzar en el restablecimiento de la movilidad en la zona”, indicó la Alcaldía de Barrancabermeja en un comunicado.

Como parte de las acciones inmediatas, se instalará un Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de seguridad. En este espacio se analizará el impacto del ataque, se evaluará el contexto de orden público y se definirán nuevas estrategias para fortalecer la presencia institucional en el territorio.



“La Alcaldía Distrital hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de las autoridades, mientras se despliegan todas las capacidades institucionales para garantizar la tranquilidad y la movilidad segura en esta importante vía del departamento”, indicó la alcaldía.