Alcaldía de Barrancabermeja inició entrega de ayudas a familias damnificadas por lluvias

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja adelanta la entrega de ayudas humanitarias a 90 familias que resultaron afectadas por los deslizamientos de tierra y las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en varias comunas del Distrito.

Las emergencias, dejaron viviendas averiadas y algunas en riesgo de colapso, especialmente en los barrios más vulnerables de la comuna uno. Una de las situaciones más graves se registró en el barrio Nueve de Agosto, donde Luz Dary Herrera, de 48 años, quedó atrapada bajo un alud de tierra que cayó sobre su vivienda en la madrugada del domingo 12 de octubre.

Gracias a una intensa operación de rescate liderada por Bomberos, la mujer fue evacuada con vida tras varias horas de maniobras en medio del derrumbe y la lluvia. Herrera sufrió fractura de cadera y laceraciones internas, por lo que permaneció hospitalizada durante dos días en la Clínica Magdalena, de donde fue dada de alta este lunes.

Su hermana, Janet Herrera Henao, relató el difícil momento que vivió su familia.



“Estábamos durmiendo cuando la lluvia fuerte nos tumbó parte de la vivienda, como a las 12 de la noche. La otra parte quedó agrietada. Teníamos un niño de dos años, otro de 16, y mi hermana de 48 años, que ahora está en cirugía. Está golpeada, con fractura en la cadera y laceraciones internas”.

La directora de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres de Barrancabermeja, Doralba Parada, visitó a la mujer en la clínica y confirmó que la Alcaldía inició una campaña solidaria para apoyar su recuperación y la de las demás familias damnificadas.

“Estamos desde la Alcaldía Distrital y la Dirección de Gestión del Riesgo trabajando de la mano con las comunidades. Para nosotros lo primero es la vida y la seguridad de los ciudadanos barranqueños. Hemos iniciado una campaña de solidaridad para ayudar a Luz Dary Herrera, quien afortunadamente está fuera de peligro y recibió 45 días de incapacidad. Requerimos elementos de aseo, pañales talla L, comida, frazadas y todo aquello que las personas de buen corazón puedan donar”, expresó Parada.

Publicidad

Las donaciones se están recibiendo en la Dirección de Gestión del Riesgo, ubicada en el segundo piso del edificio Súper Estrellas, o a través de la línea telefónica 324 380 8821.

El Distrito hizo un llamado a la comunidad a mantenerse alerta ante las lluvias y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo, mientras continúa el monitoreo de zonas inestables y la entrega de ayudas a los hogares afectados.