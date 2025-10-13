"La casa se nos cayó encima": hermana de mujer que sobrevivió a un alud de tierra en Barrancabermeja

Luz Dary Herrera Henao resultó gravemente herida, luego de que un alud de tierra cayera sobre su vivienda en Barrancabermeja mientras dormía, en compañía de su hermana y dos menores de edad.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja logró su rescate, luego de intensas maniobras y arriesgando, incluso, sus vidas en medio de las lluvias y el derrumbe de una parte de la vivienda y el otro a punto de colapsar.

En medio de la emergencia se registró el milagro de rescatarla con vida y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece en delicado estado de salud y hoy se somete a una cirugía, debido a una fractura en la cadera y fuertes laceraciones internas causadas por el impacto del deslizamiento.

“Estábamos durmiendo cuando la lluvia fuerte nos tumbó parte de la vivienda cómo a las 12:00 de la noche. La otra parte quedó agrietada. Teníamos un niño de dos años, otro de 16, y mi hermana de 48 años, que ahora está en cirugía. Está golpeada, con fractura en la cadera y laceraciones internas”, relató Janet Herrera Henao, hermana de la afectada.



Janet contó entre lágrimas que su hermana se ganaba la vida con una pequeña tienda en su casa, la cual fue completamente destruida por el deslizamiento. “Mi hermana es comerciante, vendía en la casa, así nos ayudábamos. El lodo se llevó todo, ropa, muebles, mercancía, no nos quedó nada”, dijo.

La familia, junto con otras 90 familias damnificadas por las inundaciones y deslizamientos en distintas comunas de Barrancabermeja, permanece a la espera de ayudas oficiales y de la solidaridad de los ciudadanos.

“Uno no espera esto jamás, nunca habíamos pasado por una situación así. Pedimos colaboración y solidaridad, no tenemos dónde recibirla y no se puede mover, nos preocupa mucho”, añadió Janet, visiblemente afectada por la situación.

Las autoridades locales y la Dirección de Gestión del Riesgo continúan evaluando los daños y entregando ayudas humanitarias como alimentos, colchonetas y kits de aseo, mientras monitorean los puntos de mayor riesgo ante la persistencia de las lluvias en el Magdalena Medio.