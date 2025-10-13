En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 90 familias damnificadas y graves daños en viviendas dejan inundaciones en Barrancabermeja

Más de 90 familias damnificadas y graves daños en viviendas dejan inundaciones en Barrancabermeja

Las fuertes lluvias en Barrancabermeja provocaron el colapso del sistema de alcantarillado, inundaciones de hasta dos metros de altura y graves afectaciones en viviendas de al menos siete comunas del puerto petrolero.

Así estaba una alcantarilla de Barrancabermeja en medio de la inspección tras inundaciones.
Así estaba una alcantarilla de Barrancabermeja en medio de la inspección tras inundaciones.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

En cuestión de minutos, calles de algunos barrios de Barrancabermeja se convirtieron en ríos y decenas de familias tuvieron que abandonar sus viviendas ante la rápida inundación que arrasó con colchones, lavadoras, neveras y muebles. La emergencia se concentró en 7 comunas y los barrios que registraron más afectaciones fueron Pueblo Nuevo, Santa Bárbara y 9 de Agosto, donde el agua superó los dos metros de altura, según informó la Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres del Puerto Petrolero, Doralba Parada.

“Recibimos más de 70 reportes de emergencia por los fuertes aguaceros. Solo en Pueblo Nuevo hay más de 25 familias afectadas, en Santa Bárbara otras 28 por el colapso del caño El Castillo, y en el barrio 9 de Agosto también registramos daños considerables. En total, más de 90 familias resultaron damnificadas. De la comuna 1 a la 7 se registran afectaciones”, explicó la funcionaria

Las autoridades locales reportaron además movimientos de masa, daños estructurales en viviendas y colapso de vías secundarias, lo que ha complicado la atención de los afectados. Muchos habitantes pasaron la noche intentando salvar sus pertenencias mientras el agua ingresaba a sus hogares debido al taponamiento del sistema de alcantarillado.

“Perdimos todo, el agua nos llegó hasta el pecho y lo poco que teníamos quedó cubierto de barro, toca botarlo todo”, relató Ángel Aguirre, uno de los afectados, quien contó que las lluvias comenzaron hacia las 11:00 de la noche del sábado y no se detuvieron hasta las 6:00 de la mañana del domingo.

Frente a la magnitud de la emergencia, la alcaldía y la Dirección de Gestión del Riesgo entregaron kits de aseo, alimentos, colchonetas, frazadas y tejas a las familias afectadas. Sin embargo, los esfuerzos no son suficientes ante la cantidad de damnificados.

Campaña por los damnificados

Por eso, las autoridades hicieron un llamado urgente a la solidaridad de los barranqueños para unirse a la campaña de donación de alimentos no perecederos, ropa en buen estado y materiales de construcción.

“Estamos haciendo un llamado desde la Dirección de Gestión del Riesgo para que se unan a esta causa. Queremos emprender una campaña de solidaridad para ayudar a todas estas familias que lo perdieron todo”, expresó Parada.

Los organismos de socorro continúan en alerta ante el riesgo de nuevos deslizamientos y el incremento del nivel de los caños y quebradas, mientras las lluvias persisten en la región del Magdalena Medio.

