Fuertes lluvias en Cali generan emergencias : autoridades entregaron recomendaciones

La llegada de la temporada de lluvias en Cali, comienza a generar consecuencias, especialmente por la caída de árboles, como ocurrió en las ultimas horas al oeste de la ciudad, en el barrio La Arboleda, donde se volcó un árbol Guayacán Garrapo de 18 metros de altura sobre una vivienda , situación que requirió una intervención urgente.

El árbol cayó justo encima del techo, afectando tanto el tejado como una reja de la vivienda. El trabajo de atención se extendió durante varias horas por las dimensiones del árbol, razón por la cual fue necesario el apoyo con dos grúas de Emcali.

“Gracias al trabajo en equipo con Emcali, con dos grúas que enviaron del área de energía, se pudo bajar el árbol con el fin de despejar la casa que estaba afectada en su totalidad en el techo, y poder proceder con el repique y la atención de la emergencia y ramas desgajadas en el sector”, señaló Samir Castillo, coordinador de la Cuadrilla de Emergencias del Dagma.

En esta emergencia se desplegó el trabajo de la cuadrilla del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, concentrada en ir talando este árbol, lo que enciende las alertas sobre la entrada de fuertes precipitaciones y los efectos que podrían generar en el arbolado de la ciudad.



Por otro lado, el río Pance registró un nivel considerablemente elevado debido a las intensas precipitaciones que han afectado a Cali en las últimas horas, por lo que las autoridades hacen un llamado contundente a revisar el estado de los caudales y evitar la inmersión ante algunas señales de cambios