En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Emergencia en Santander por más de 16 horas de lluvia; Barrancabermeja totalmente inundada

Emergencia en Santander por más de 16 horas de lluvia; Barrancabermeja totalmente inundada

En redes sociales, los habitantes han mostrado la magnitud de las inundaciones: el agua ingresó a las viviendas y alcanzó hasta 1,50 metros de altura. Una mujer fue rescata de un alud de tierra.

Inundaciones por lluvias en Barrancabermeja.JPG
Imágenes de comunidad. Inundaciones por lluvias en Barrancabermeja
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Las lluvias que se prolongaron por más de 16 horas en el departamento de Santander han causado graves afectaciones en varios municipios, especialmente en Barrancabermeja, donde se reportaron inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en viviendas y vías principales. También se han presentado emergencias en la provincia de García Rovira y en el sector de Soto Norte.

Vea también:

  1. Topocoro.jpg
    Embalse de Topocoro en Santander.
    Blu Radio. Embalse de Topocoro. Foto: Blu Radio
    Santanderes

    Hallan cuerpo de hombre desaparecido en el embalse de Topocoro, Santander

En el barrio Pueblo Nuevo, los habitantes narraron momentos de angustia durante la madrugada. “El agua nos llegó hasta la cintura, tuvimos que levantar los electrodomésticos y pedir ayuda porque todo se estaba inundando”, relató Pedro Severiche, uno de los afectados.

Videos compartidos en redes sociales muestran calles completamente cubiertas por el agua, alcantarillas taponadas y viviendas con salones y comedores bajo el agua. El Parque a la Vida, la avenida 52 y sectores como Pozo 7 figuran entre los más afectados por el fuerte aguacero.

Según el informe operacional del Departamento Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), el evento se registró oficialmente a las 12:15 de la madrugada de este domingo 12 de octubre.

El capitán Luis Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, confirmó que hacia la 1:00 a. m. las unidades de emergencia se desplegaron hacia los sectores más críticos.

“En el barrio 9 de Agosto se realizó el rescate de una mujer que había quedado sepultada por un alud de tierra, siendo posteriormente estabilizada y trasladada a la Clínica La Magdalena. En otros puntos continuamos apoyando la evacuación de viviendas inundadas”, informó el oficial.

Publicidad

Hasta el momento, 14 bomberos, cinco vehículos de intervención rápida y una ambulancia participan en la atención de la emergencia.

Las labores continúan en distintos sectores a la espera de la disminución de las lluvias para realizar un recorrido de inspección general.

Las autoridades mantienen la alerta en varios municipios del departamento, debido al riesgo de nuevos deslizamientos y crecientes súbitas en quebradas y ríos.

Publicidad

El llamado a la comunidad es a no exponerse a zonas de riesgo, evitar transitar por vías con inundaciones y mantener medidas de autoprotección mientras persistan las precipitaciones.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Barrancabermeja

Emergencias por lluvias

Noticias de hoy

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad