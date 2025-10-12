Emergencia en Santander por más de 16 horas de lluvia; Barrancabermeja totalmente inundada

Las lluvias que se prolongaron por más de 16 horas en el departamento de Santander han causado graves afectaciones en varios municipios, especialmente en Barrancabermeja, donde se reportaron inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en viviendas y vías principales. También se han presentado emergencias en la provincia de García Rovira y en el sector de Soto Norte.

En el barrio Pueblo Nuevo, los habitantes narraron momentos de angustia durante la madrugada. “El agua nos llegó hasta la cintura, tuvimos que levantar los electrodomésticos y pedir ayuda porque todo se estaba inundando”, relató Pedro Severiche, uno de los afectados.

Videos compartidos en redes sociales muestran calles completamente cubiertas por el agua, alcantarillas taponadas y viviendas con salones y comedores bajo el agua. El Parque a la Vida, la avenida 52 y sectores como Pozo 7 figuran entre los más afectados por el fuerte aguacero.

Según el informe operacional del Departamento Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), el evento se registró oficialmente a las 12:15 de la madrugada de este domingo 12 de octubre.



Más de 16 horas de lluvias dejan inundaciones en Barrancabermeja. Los barrios más afectados son Pueblo Nuevo, 9 de Agosto, El Parque a la Vida, la Avenida 52 y sectores como Pozo 7. Se registró taponamiento en la red de alcantarillado. Una mujer fue rescatada de un alud de tierra pic.twitter.com/g8VlgT3o5c — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 12, 2025

El capitán Luis Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, confirmó que hacia la 1:00 a. m. las unidades de emergencia se desplegaron hacia los sectores más críticos.

“En el barrio 9 de Agosto se realizó el rescate de una mujer que había quedado sepultada por un alud de tierra, siendo posteriormente estabilizada y trasladada a la Clínica La Magdalena. En otros puntos continuamos apoyando la evacuación de viviendas inundadas”, informó el oficial.

Hasta el momento, 14 bomberos, cinco vehículos de intervención rápida y una ambulancia participan en la atención de la emergencia.

Las labores continúan en distintos sectores a la espera de la disminución de las lluvias para realizar un recorrido de inspección general.

Las autoridades mantienen la alerta en varios municipios del departamento, debido al riesgo de nuevos deslizamientos y crecientes súbitas en quebradas y ríos.

El llamado a la comunidad es a no exponerse a zonas de riesgo, evitar transitar por vías con inundaciones y mantener medidas de autoprotección mientras persistan las precipitaciones.