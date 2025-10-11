En vivo
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Hallan cuerpo de hombre desaparecido en el embalse de Topocoro, Santander

Elmer Ricardo Rincón Rincón, de 69 años, desapareció mientras se trasladaba en una lancha hacia una isla del embalse; su cuerpo fue recuperado por bomberos y entregado a la Sijín.

Topocoro.jpg
Embalse de Topocoro en Santander.
Blu Radio. Embalse de Topocoro. Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

Tras casi un día de intensa búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que desapareció en extrañas circunstancias en el embalse de Topocoro, Santander. La víctima fue identificada como Elmer Ricardo Rincón Rincón, un adulto mayor de 69 años.

Según los primeros reportes, Rincón llegó el jueves 9 de octubre al muelle ubicado junto a la vía que conduce a San Vicente de Chucurí, donde contrató una lancha para trasladarse a una de las islas del embalse. Desde ese momento, su paradero era desconocido, lo que generó la activación de un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

Clemente Jaimes, del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, explicó que la emergencia fue reportada en la tarde del jueves y de inmediato se coordinó un despliegue de búsqueda que incluyó personal de rescate, embarcaciones y apoyo logístico en la zona.

“Se realizó una inspección minuciosa del embalse hasta dar con el cuerpo, que fue trasladado a la orilla para su entrega a unidades de la Sijín”, afirmó Jaimes.

El cuerpo de Rincón fue entregado a la Policía Judicial Sijín, que se encargó de la inspección técnica y del levantamiento correspondiente, asegurando que el proceso se realizara de manera rigurosa y respetando los protocolos legales.

Las autoridades hicieron un llamado a los visitantes de embalses y ríos de la región a tomar todas las medidas de seguridad, debido a que las fuertes lluvias han generado corrientes súbitas que representan un riesgo para los turistas que se encuentren en el agua. Recomiendan el uso de chalecos salvavidas, embarcaciones autorizadas y extremar la precaución al momento de nadar o navegar.

Este hecho genera preocupación entre los habitantes de la región, quienes asegura que ya se han venido registrando incidentes lamentables o de riesgo en inmediaciones del embalse.

