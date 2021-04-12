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Defensa Civil

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Santanderes

Hallan el cuerpo de una joven de Tunja tras cuatro días de búsqueda en un río de Santander

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Rescatan con vida a un búfalo que cayó en un pozo séptico en Piedecuesta

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Rescatan un oso perezoso que quedó atrapado en una red eléctrica en Suaita, Santander

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Lluvias dejan un muerto en Piedecuesta y una menor desaparecida en Gramalote

Protegido UNP atentado.
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Gobierno, Defensoría y ONU DDHH piden justicia por asesinato de líder social en Catatumbo

Hallan a joven estudiante de Biología de la UIS, en el páramo de Santurbán, había desaparecido desde el viernes.
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Estudiante de la UIS se encuentra desaparecido en el Páramo de Santurbán
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Angustiosa búsqueda de estudiante de la UIS desaparecido en el páramo de Santurbán

Rescatan a perdidos en el cerro de Monserrate
Bogotá

Con señales de hipotermia: así se encuentran las personas rescatadas en Monserrate

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Defensa Civil de El Playón denuncia orden de desalojo de su sede y pide apoyo

Encuentran cuerpo de pescador en río Lebrija
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Hallan sin vida a hombre que estuvo desaparecido tras ser arrastrado por el río Lebrija

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