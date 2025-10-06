Corralejas en Atlántico ya dejan 54 heridos; varios de ellos golpeados por toros

Luego de cinco días de corralejas en Sabanalarga, Atlántico, ya son cerca de 54 las personas que han resultado lesionadas en el punto donde se realizan estos encuentros, 20 de ellas siendo atendidas este fin de semana en el hospital municipal.

El coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, Jesús Manuel Estrada Muñoz, le confirmó a Blu Radio que la mayoría de heridas hasta el momento han sido leves, aunque cinco personas permanecen hospitalizadas debido a ser golpeadas por toros y, puntualmente, una de ellas está en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Por eso, advirtió Estrada Muñoz, se mantienen con todas las precauciones debido a que siempre en el último día de corralejas suele aumentarse la estadística de lesionados.

“Siempre el último día es el más movido ya que es donde vienen personas cansadas o bajo los efectos de alcohol. Las recomendaciones principalmente son para las personas que están tomando o están tomadas para que no ingresen al ruedo”, dijo inicialmente.



“La invitación también es para los menores de edad, pues tampoco pueden ingresar al ruedo. Estamos viendo mucho menor de edad allí adentro”, agregó.

Además, dijo el funcionario que hay un Puesto de Mando Unificado que está activo antes del evento, que este lunes comenzará su faena desde las 3:00 de la tarde.

Precisamente, este fin de semana se registró una tragedia en estas corralejas, donde en una pelea fue asesinado un hombre de 33 años que aún no ha sido identificado.

De acuerdo con las autoridades, la víctima se encontró con un adolescente con el que había sostenido diferencias en otro municipio y, sin importar que se desarrollaba la cita, usaron armas cortopunzantes para herirse entre sí.

La Policía informó que el menor de 16 años involucrado fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad competente.