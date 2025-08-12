Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Fuerte aguacero con granizo causa emergencias en cuatro municipios de Santander

Fuerte aguacero con granizo causa emergencias en cuatro municipios de Santander

Las autoridades realizan el censo de las personas afectadas y los daños que ocasionaron el aguacero.

Emergencia Curití.jpg
Blu Radio. Emergencias lluvias Santander //Foto: Defensa Civil
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: agosto 12, 2025 08:25 a. m.

Un fuerte aguacero acompañado de granizo y tormenta eléctrica azotó en las últimas horas a varios municipios del sur de Santander, dejando afectaciones en viviendas, cultivos y vías.

En Curití, la caída de un árbol causó daños en una zona del parque principal, mientras que las instalaciones de la emisora Cristalina sufrieron afectaciones en el techo. También se reportaron inundaciones, daños en cultivos y el aumento del caudal de algunas quebradas.

En San Gil, un derrumbe en la carrera primera estuvo a punto de caer sobre una obra de pavimentación que aún no ha sido entregada al municipio. Habitantes de la zona aseguran que el riesgo de deslizamientos aumenta cada vez que llueve.

Otros municipios como Mogotes y Suaita también resultaron afectados por las lluvias, con reportes de inundaciones y deslizamientos menores.

De acuerdo con Dudwing Villamizar, jefe de comunicaciones de la Defensa Civil en Santander, “hemos recibido el reporte a través de nuestros observadores comunitarios del riesgo de un gran número de afectaciones en el departamento por la variabilidad climática: fuertes lluvias, granizadas, tormentas eléctricas, crecientes súbitas y algunos deslizamientosque han impactado comunidades, vías, viviendas y medios de vida”.

Además, recomendó a la comunidad realizar obras preventivas, mantener limpias las canalizaciones y sistemas de alcantarillado, asegurar estructuras que puedan ser arrastradas por los vientos, y evitar visitas a quebradas y ríos mientras persistan las lluvias.

Publicidad

Las autoridades realizan un censo de las familias afectadas y el reporte final de los daños que ocasionó el fuerte aguacero en Santander.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Emergencias por lluvias

Bucaramanga

Santander

Defensa Civil