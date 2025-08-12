Fuerte aguacero con granizo causa emergencias en cuatro municipios de Santander

Un fuerte aguacero acompañado de granizo y tormenta eléctrica azotó en las últimas horas a varios municipios del sur de Santander, dejando afectaciones en viviendas, cultivos y vías.

En Curití, la caída de un árbol causó daños en una zona del parque principal, mientras que las instalaciones de la emisora Cristalina sufrieron afectaciones en el techo. También se reportaron inundaciones, daños en cultivos y el aumento del caudal de algunas quebradas.

#Video Así quedó el parque principal de Curití, Santander, tras un fuerte vendaval que provocó daños en viviendas, redes eléctricas y locales comerciales. Autoridades realizan un censo de las afectaciones #MañanasBlu pic.twitter.com/6SSiKNZV2b — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 12, 2025

En San Gil, un derrumbe en la carrera primera estuvo a punto de caer sobre una obra de pavimentación que aún no ha sido entregada al municipio. Habitantes de la zona aseguran que el riesgo de deslizamientos aumenta cada vez que llueve.

Otros municipios como Mogotes y Suaita también resultaron afectados por las lluvias, con reportes de inundaciones y deslizamientos menores.

De acuerdo con Dudwing Villamizar, jefe de comunicaciones de la Defensa Civil en Santander, “hemos recibido el reporte a través de nuestros observadores comunitarios del riesgo de un gran número de afectaciones en el departamento por la variabilidad climática: fuertes lluvias, granizadas, tormentas eléctricas, crecientes súbitas y algunos deslizamientosque han impactado comunidades, vías, viviendas y medios de vida”.

Además, recomendó a la comunidad realizar obras preventivas, mantener limpias las canalizaciones y sistemas de alcantarillado, asegurar estructuras que puedan ser arrastradas por los vientos, y evitar visitas a quebradas y ríos mientras persistan las lluvias.

Las autoridades realizan un censo de las familias afectadas y el reporte final de los daños que ocasionó el fuerte aguacero en Santander.