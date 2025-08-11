Gobernación de Santander decreta tres días de duelo por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Gobernación de Santander anunció la declaratoria de tres días de duelo en todo el departamento como muestra de rechazo y condena al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes, 11 de agosto, tras no superar las heridas sufridas en un atentado ocurrido el pasado 7 de junio durante un acto político en Bogotá.

La decisión quedó oficializada a través del Decreto No. 411, firmado por el gobernador, Juvenal Díaz Mateus, y establece que durante este periodo la bandera de Santander permanecerá izada a media asta en edificios públicos, plazas principales y sedes institucionales.

De igual manera, la administración departamental extendió la invitación a los municipios para que, de manera voluntaria, realicen actos conmemorativos en memoria del congresista.

Como parte de la medida, se suspenderán temporalmente las publicaciones en las plataformas digitales de la Gobernación, con el fin de que la voz institucional se silencie y cobre mayor fuerza el llamado a la justicia y a la unión de los colombianos.

“Como gobernador de Santander, lamento profundamente el fallecimiento de Miguel Uribe, se convirtió en una esperanza para Colombia, pero hoy a su familia, amigos y seres queridos les expreso mi más sentido pésame, los colombianos tenemos que exigir justica”, manifestó Díaz Mateus.

La Gobernación recordó que Miguel Uribe Turbay se caracterizó por su compromiso con el país, su firme defensa de los valores democráticos, su cercanía con las comunidades y su vocación de servicio. Fue, además, un aliado constante de las causas regionales y un impulsor decidido del desarrollo y el bienestar de Santander y de Colombia.

Aunque las redes institucionales permanecerán en silencio durante estos días de duelo, el gobierno departamental precisó que todos sus servicios seguirán prestándose con normalidad, manteniendo el compromiso con la seguridad, la prosperidad y la sostenibilidad del territorio.

Finalmente, la Gobernación invitó a la ciudadanía a mantener viva la memoria del senador y a fortalecer, desde cada rincón del país, el compromiso con la democracia, la paz y la unidad nacional.