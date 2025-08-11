Lluvias y fuertes vientos dejan a la mitad del Chocó sin techo en sus viviendas

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó que las fuertes lluvias y vientos huracanados que azotaron este lunes al municipio de Condoto han dejado afectaciones masivas. Según reportes preliminares, al menos la mitad de la población quedó sin techo.

La mandataria informó que varias viviendas y enseres resultaron destruidos, además de daños en la infraestructura eléctrica. Árboles caídos han bloqueado la movilidad en diferentes puntos, lo que dificulta la atención de la emergencia en esta zona del sur del departamento.

Emergencias por lluvias en Chocó. Foto: X Nubia Carolina Córdoba.

Córdoba señaló que, por ahora, no se registran víctimas mortales ni personas heridas. Añadió que ya se activó la Sala de Crisis departamental y que se mantiene comunicación permanente con las autoridades municipales para coordinar la atención y el apoyo a los damnificados.