Niño de 11 años murió por inmersión en un arroyo de Montería; se lanzó mientras llovía

Las fuertes lluvias que afectan a la región Caribe dejaron su primera víctima. Se trata de un niño de 11 años, quien falleció por inmersión luego de lanzarse a un canal de agua mientras llovía en el sector de Las Granjas, Montería, hacia las diez de la mañana de este viernes 8 de agosto.

A pesar de la advertencia que había sido realizada por las autoridades de no tomar baños en estos arroyos, debido a las afectaciones por creciente súbitas, el menor habría hecho caso omiso y se habría lanzado en medio de un torrencial aguacero mientras jugaba con sus amigos.

De acuerdo con testigos, una vez se lanzó, la corriente arrastró su cuerpo y empezó a pedir por ayuda, por lo que varios miembros de la comunidad corrieron a auxiliarlo con ayuda del cuerpo de bomberos y de miembros de la Policía, pero la velocidad del agua habría dificultado su rescate. Minutos después lograron rescatar su cuerpo del canal, sin embargo, el menor se encontraba sin signos vitales.

Aún así, fue realizado de inmediato su traslado hasta un centro asistencial donde confirmaron su deceso.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, lamentó lo sucedido a través de sus redes sociales, quien hizo un llamado para cuidar a los niños cada vez que se presenten lluvias, pues el departamento de Córdoba se encuentra bajo alerta roja por precipitaciones.

"Hoy Montería está de luto. Un niño de 11 años perdió la vida tras ingresar a un canal de riego en La Granja para bañarse y no volver a la superficie. Alcaldía, Policía Metropolitana, Defensa Civil y Bomberos activamos de inmediato la búsqueda y rescate, pero lamentablemente no fue posible salvarlo. Acompañamos con respeto y dolor a sus seres queridos. Cuidemos entre todos a nuestros niños y evitemos que se expongan a zonas de riesgo", escribió en su cuenta de X.

