Reportan varias emergencias tras fuerte vendaval en Soledad, Atlántico

En alerta máxima se encuentran ahora mismo las autoridades competentes en el área metropolitana de Barranquilla, debido a un fuerte vendaval que en las últimas horas arrasó con los techos de varias viviendas, destruyó rejas de conjuntos residenciales y tumbó múltiples árboles en el municipio de Soledad, Atlántico.

Por orden de la alcaldesa Alcira Sandoval ya hay unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y red de urgencias hospitalarias dispuestas para tratar la emergencia.

“Ante la presentación de fuertes vientos, tipo tornado F 1, en varios barrios del municipio de Soledad, se desplazan a esta hora unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y red de urgencias hospitalarias a las zonas para atender a los afectados por este fenómeno”, se puede leer en su comunicado.

“La alcaldesa Alcira Sandoval ha ordenado la deliberación inmediata y los operativos de competencia al Comité Local de Atención y Riesgos y Desastres para la atención humanitaria que se requerirá en los sectores afectados por este fenómeno natural e hizo un llamado a la calma a los moradores de las áreas afectadas, su mayoría del noroccidente de la ciudad”, agregaron.

Mientras tanto, son varios los afectados que perdieron enseres y se han hecho virales por las redes sociales.

“El vendaval fue tremendo, se llevó todas las casas. Aquí pueden ver la mía, me quedé sin cuarto, sin techo, los colchones. Miren los vecinos, toda la gente está mejor dicho, por allá hay árboles caídos”, dijpo un soledeño en uno de los tantos cortos publicados. “Donde no estamos cubiertos la lámina nos cae en la cara. Tumbó todo a su paso”, se escuchó en otro.

La administración soledeña entregará reportes periódicos de lo acontecido, así como de las actuaciones dirigidas por los integrantes del gabinete de gobierno. Por lo cual, reiteró el llamado a la calma en la comunidad.