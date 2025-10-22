En vivo
Ataque de abejas africanizadas en un hogar de ancianos deja un muerto y 15 heridos en Valledupar

Ataque de abejas africanizadas en un hogar de ancianos deja un muerto y 15 heridos en Valledupar

Dos de los pacientes permanecen en UCI. Bomberos atendieron la emergencia y retiraron el panal de abejas que estaba en una pared, en el patio de la Academia del Turco Gil, justo al lado del hogar geriátrico.

ataque abejas valledupar.png
Bomberos y Defensa Civil de Valledupar ayudaron en la evacuación de los adultos mayores. El panal finalmente fue retirado de la pared.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Eurípides Cervantes Fontalvo es el adulto mayor que falleció este miércoles en la clínica Médicos Centro, de la ciudad de Valledupar, por un ataque de abejas africanizadas.

El caso se presentó el pasado lunes y afectó a 16 personas, entre ancianos y personal que trabaja en el Centro de Vida Mayales, de la capital del Cesar. Según el sargento del cuerpo de bomberos de la capital del Cesar, Julio Ramírez, el panal de abejas se encontraba dentro de una pared, en el patio de la Academia del Turco Gil, justo al lado del hogar geriátrico.

“Había muchas personas con movilidad reducida, lo que complicó más la evacuación de los adultos mayores. Algunos salieron por sus propios medios y a los otros tocó ayudar a sacarlos. Fue complicado porque las abejas cubrieron todo un perímetro bastante grande”, detalló el sargento Ramírez.

Aunque la mayoría de las personas que sufrieron el ataque fueron dadas de alta, desde la administración distrital se conoció que dos pacientes continúan en la Unidad de Cuidados Intermedios bajo estricta observación médica.

En el caso de la víctima mortal, se supo que antes del ataque se encontraba con otros adultos mayores en una actividad en el patio del Centro de Vida Mayales realizando una actividad recreativa, cuando fueron sorprendidos por las abejas.

Bomberos de Valledupar informaron que el martes lograron retirar el panal de la pared del patio donde estaban y la situación retornó a la normalidad.

