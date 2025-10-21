Usuarios de Sanitas protestan y afectan acceso a sedes de EPS en Valledupar y Riohacha

Las sedes de la EPS Sanitas en Valledupar y Riohacha están bloqueadas desde este lunes por decenas de usuarios que reclaman demoras en la entrega de medicamentos y la autorización de tratamientos médicos. La protesta, que completa ya dos días en la capital del Cesar y en la de La Guajira, impidió incluso el ingreso de los trabajadores a las oficinas.

En el caso de Riohacha, allí los manifestantes se ubicaron frente a la sede principal de la EPS, desde donde aseguran que no se retirarán hasta recibir una solución. Una de las usuarias, cuenta que viajó desde un corregimiento con su madre enferma hasta Barranquilla para una supuesta cita autorizada, pero al llegar les informaron que no existía ninguna orden registrada, por lo que ahora reclaman seriedad y respuestas.

“Estamos cansados de los trámites, de los viajes, de las excusas. Mi mamá necesita medicamentos y controles, y nadie responde. Vinimos a exigir respeto”, dijo la mujer en entrevista dada a medios locales.

En Valledupar, la situación es similar. Los usuarios denuncian que, al parecer, varios contratos con operadores logísticos no continuaron, lo que ha generado un proceso de transición difícil.



“Pasamos a Éticos, pero Éticos no ha podido hacer ningún tipo de empalme, debido a que se tienen que generar unos códigos de autorización para la entrega de los medicamentos y eso ha sido caótico. ¿Qué hizo la gerente? Trajo unas sillas Rimax, una mesa, dos funcionarios y un computador, y le ha tocado tratar de solucionar mientras le da pañitos de agua tibia a la gente”, denunció Silvio Acosta, uno de los usuarios afectados en Valledupar.

Los manifestantes aseguran que no levantarán el bloqueo hasta que la EPS garantice la entrega de medicamentos represados y normalice los servicios.