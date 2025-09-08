Keralty pide al Gobierno reparación por "daño incalculable" durante intervención a Sanitas

Al denunciar la existencia de una persecución del Gobierno Nacional, el presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales Jiménez, oficializó las primeras medidas tras la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin piso la intervención del gobierno de Gustavo Petro a la EPS Sanitas, realizada en abril de 2024.

Grajales insistió en el daño irreparable a la EPS y aseguró que la intervención no puede quedar en la impunidad.

“Exigimos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante los tribunales y jurisdicciones que corresponda. La sociedad colombiana no olvidará, y la historia los juzgará”, señaló en un comunicado.

El presidente del Grupo Keralty reafirmó que debe haber una reparación efectiva e inmediata del daño “incalculable” causado a la red de atención de la EPS, al equipo de profesionales de la entidad y a los millones de usuarios afectados. Lo anterior, sumado al cumplimiento inmediato del fallo de la Corte Constitucional.

“La intervención no fue un error administrativo: fue un ataque frontal contra los derechos fundamentales de millones de colombianos”, agregó Grajales.

En el manifiesto publicado este lunes, la compañía exigió además el cese de las campañas de desinformación contra Sanitas y pidió establecer garantías institucionales para que, en Colombia, no se repitan arbitrariedades de tal magnitud en el sistema de salud.

Keralty también reclamó al Gobierno el pago inmediato de las deudas pendientes y la garantía de estabilidad financiera de las EPS, como lo ordena la ley, para asegurar la continuidad y calidad de los servicios.

“Este no es un día de celebración. Es un día de duelo por el sufrimiento infligido, de indignación por el daño causado y de compromiso inquebrantable para reconstruir lo destruido”, puntualizó Grajales, al tiempo que llamó a usuarios, empleados y prestadores de salud a unirse en la tarea de reconstrucción.

Finalmente, el grupo señaló que su causa “trasciende lo empresarial” y que el reto de ahora en adelante es levantar nuevamente un sistema de salud que dignifique a cada persona y garantice el derecho fundamental a la salud de los colombianos.