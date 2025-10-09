Casa museo de vallenato en Valledupar, a punto del desalojo por millonaria deuda

Hay polémica en Valledupar porque la casa museo de vallenato será desalojada por la millonaria deuda que habría dejado el 'Turco' Gil. Al parecer, desde 2016 debe un crédito al banco que ahora le cobran con la casa en la que hace tiempo tuvo su escuela.

La casa donde por más de una década funcionó el museo y academia El Rinconcito del Turco Gil, un espacio cultural dedicado a preservar el legado del reconocido músico vallenato, será desalojada esta semana tras un proceso de embargo adelantado por el banco Davivienda.



La decisión deja sin sede al emblemático proyecto cultural

Esto pone en una situación crítica a Geraldine Hernández, madre de la hija menor del artista, quien asegura no tener a dónde ir con la menor.

“Me toma todo por sorpresa. Yo tengo una hija con el Turco Gil. Ayer me enteré que desde 2016 no se pagaban las cuotas del leasing con Davivienda y que la casa ya estaba en manos del banco”, contó Hernández, visiblemente afectada. Según relató, el músico habría suscrito hace varios años un contrato de arrendamiento financiero sobre el inmueble, pero la deuda se acumuló hasta derivar en el embargo.

La mujer explicó que este lunes recibió una llamada inesperada para que se presentara de inmediato en la vivienda.



“Cuando llegué estaban el banco, la Policía, el personero, todos. Me dijeron que debía entregar la casa. Casi me da un infarto. Gracias a un abogado logramos que me dieran plazo hasta el miércoles de la próxima semana para entregar las llaves”, narró.

El lugar no solo fue el hogar familiar de Geraldine y su hija durante más de doce años, sino también un punto de encuentro para decenas de niños y jóvenes que encontraron en el folclor una oportunidad de formación y esperanza.

“Esa casa es importante para mí. Mi hija nació y creció allí. También es el sitio donde muchos pequeños llegaban a aprender música, donde se mantenía vivo el espíritu de las escuelas del Turco Gil”, expresó.

La mujer contó que, tras la enfermedad que alejó al músico de los escenarios, el maestro se dedicó a trabajar en el museo y a narrar su historia a través de la música y la guitarra. Sin embargo, con el avance del proceso bancario y la falta de pagos, el inmueble terminó bajo control de Davivienda.

“Yo no estoy hablando mal de él, pero no sé qué pasó con el dinero. En su momento se hicieron recolectas, la ‘Turcotón’, pero no se recogió mucho. No tuve manejo de eso. Lo cierto es que ahora debo buscar un sitio donde vivir, dónde trasladar el museo y las actividades culturales”, lamentó Hernández, quien además dice necesitar un empleo urgente para sostener a su hija, de 12 años, también música.

El caso ha generado preocupación en sectores culturales de Valledupar, que ven con tristeza la posible desaparición de uno de los espacios más emblemáticos del legado del maestro Gil. Mientras tanto, Geraldine Hernández espera una solución antes del miércoles, día en que deberá entregar las llaves del inmueble que durante años fue un refugio del folclor vallenato y de la memoria viva del Turco Gil.

