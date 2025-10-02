Capturan en Valledupar a uno de los señalados cabecillas del ‘Tren de Aragua’

En un amplio operativo que se desplegó en plena vía pública de Valledupar, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos capturaron a José Antonio Márquez Morales, señalado integrante del ‘Tren de Aragua’ y requerido en Venezuela por terrorismo, homicidios, entre otras conductas delictivas.

Las autoridades informaron que “Márquez Morales sería uno de los cabecillas de ‘Los Caracas’, una estructura armada del grupo delictivo delincuencial ‘Tren de Aragua’ y el principal articulador logístico y financiero de esta organización en la frontera colombovenezolana”.

BLU Radio. Captura / Foto de referencia: AFP Foto de referencia: AFP

Este hombre era buscado a nivel internacional con una circular roja de Interpol y, según la solicitud de captura emitida por un juzgado del Área Metropolitana de Caracas. "Habría participado en el atentado con armas de fuego a un establecimiento de comercio en el estado de Zulia, donde resultaron heridas varias personas, el 18 de febrero de 2023”, indicaron.

Márquez Morales debe responder por cargos relacionados con terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y homicidio calificado, por lo que la Fiscalía General de la Nación informó que, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, adelantará las respectivas comunicaciones a efectos de que Venezuela formalice la petición de extradición.