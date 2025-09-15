Ataque a bala en Valledupar: una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas

Tres hombres encapuchados llegaron armados hasta un sector de invasión conocido como Altos de Pimienta en Valledupar y atacaron a tiros a un grupo de personas que se encontraba departiendo en la terraza de una vivienda.

Como consecuencia de la ráfaga de disparos que hicieron los delincuentes, una mujer murió y tres personas más quedaron heridas, entre ellas una niña y dos hombres que recibieron impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

La víctima mortal fue identificada como Nurys Mercedes Olmos Meza, quien recibió varios tiros en el pecho y en el abdomen. Pese a que fue trasladada al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede barrio la Nevada, allí los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales.

La menor herida es una niña de 14 años, a la que impactaron en el pie izquierdo, pero afortunadamente se encuentra estable.

Los otros dos heridos fueron identificados como Ronaldo Peñaloza, quien sufrió heridas en la espalda y en el brazo derecho, y José Henao, quien presenta un impacto de arma de fuego a la altura del pie izquierdo. Este último sería conocido con el alias del ‘Zarco’ y cuenta con antecedentes penales.

Los móviles detrás de este sangriento atentado son materia de investigación.