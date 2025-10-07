Insólito: grupo de niños y adultos convirtieron fuente pública en Valledupar en piscina: hay video

La fuente pública, ubicada cerca de la escultura de Carlos Vives, en el Parque La Provincia de la ciudad de Valledupar, fue usada por un grupo de niños y adultos como una "piscina comunal". Este hecho quedó registrado en un video que empezó a circular rápidamente en la red social Tik Tok e Instagram.



Sobre el video

Decenas de personas fueron grabadas por curiosos disfrutando de un refrescante chapuzón en la fuente y el hecho desató una ola de críticas en las redes sociales, donde algunos internautas lamentaron la "falta de cultura ciudadana" en Valledupar.

Algunos usuarios en redes sociales expresaron su frustración por usar una fuente pública como si fuera un balneario, teniendo el río Guatapurí tan cerca.

Vea aquí el video: