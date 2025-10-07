En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protestas por Palestina
Consulta Pacto Histórico
Aniversario ataque Hamás
Ministro Montealegre

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Insólito: grupo de niños y adultos convirtieron fuente pública en Valledupar en piscina: hay video

Insólito: grupo de niños y adultos convirtieron fuente pública en Valledupar en piscina: hay video

Decenas de personas fueron grabadas disfrutando de un refrescante chapuzón en la fuente y el hecho desató una ola de críticas en las redes sociales.

Fuente parque de la provincia en Valledupar.
Fuente parque de la provincia en Valledupar.
Suministrada.
Por: Kevian Gómez Diazgranados
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

La fuente pública, ubicada cerca de la escultura de Carlos Vives, en el Parque La Provincia de la ciudad de Valledupar, fue usada por un grupo de niños y adultos como una "piscina comunal". Este hecho quedó registrado en un video que empezó a circular rápidamente en la red social Tik Tok e Instagram.

Sobre el video

Decenas de personas fueron grabadas por curiosos disfrutando de un refrescante chapuzón en la fuente y el hecho desató una ola de críticas en las redes sociales, donde algunos internautas lamentaron la "falta de cultura ciudadana" en Valledupar.

Algunos usuarios en redes sociales expresaron su frustración por usar una fuente pública como si fuera un balneario, teniendo el río Guatapurí tan cerca.

Vea aquí el video:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Valledupar

Video

Publicidad

Publicidad

Publicidad