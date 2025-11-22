Héroes naranjas: Defensa Civil salva a perro atrapado varios días en una cueva de Piedecuesta

Lo que empezó como un eco de aullidos terminó convirtiéndose en una de las historias más conmovedoras de solidaridad en Piedecuesta.

Habitantes del barrio Nueva Colombia, angustiados por los constantes ladridos que salían desde lo profundo de una cueva en la quebrada, alertaron a la Defensa Civil al sospechar que un perro estaba atrapado y sufriendo entre las rocas.

Al llegar al sitio, los voluntarios confirmaron la emergencia un perro, debilitado y herido, llevaba varios días dentro de una cavidad tan estrecha y profunda que ningún habitante podía ingresar.

El animal, según los socorristas, habría caído allí mientras buscaba refugio de las intensas lluvias que han afectado al municipio,su cuello presentaba una grave herida infectada, con presencia de gusanos.



La Defensa Civil de Piedecuesta rescató a un perro que pasó varios días atrapado en una cueva mientras buscaba refugio de las lluvias. Tras 5 horas de maniobras y un descenso de casi 200 metros, lograron sacarlo con vida. El animal recibe atención veterinaria. #VocesySonidos pic.twitter.com/9HPJMZYm3F — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 22, 2025

Lo que siguió fue una operación de rescate que dejó al barrio en silencio y con el corazón en la mano. Dudwing Villamizar de la Defensa Civil, señaló: “Durante cinco horas, los voluntarios descendieron cerca de 200 metros por la quebrada, utilizando cuerdas, iluminación y maniobras técnicas que exigieron precisión y resistencia. El riesgo era alto, pero la determinación fue mayor”.

Un rescate complejo en una cueva tan estrella sin embargo la labor del rescatista es salvar vidas, sin importar si son animales, afirmaron los socorristas de la Junta de Defensa Civil de Piedecuesta.

Finalmente, uno de los rescatistas logró acercarse lo suficiente para asegurar al perro y sacarlo sano y salvo.

Vecinos que esperaban afuera rompieron en aplausos y lágrimas al ver al animal, agotado pero vivo, de inmediato fue trasladado a un centro veterinario, donde recibe atención urgente para tratar su infección y desnutrición.

El caso también ha inspirado una cadena de apoyo. La Fundación Huellitas Perrunas abrió canales de donación para cubrir los costos de la recuperación del animal, que necesita medicamentos, curaciones y alimentación especial. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de Nequi: 300 539 37 56 o Bancolombia: 04400005295.

Gestos como este recuerdan el valor del uniforme naranja detrás de él hay personas que sienten, que no se rinden y que están dispuestas a arriesgarse por quienes no pueden pedir ayuda.

Una historia que, en medio de días grises por la lluvia, devuelve un rayo de humanidad a Piedecuesta.