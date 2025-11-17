Antioquia registra otro caso de crueldad animal: perro fue asesinado por subirse a una cama

En las últimas horas se conoció un nuevo caso de maltrato animal en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, donde en el sector El Vergel murió un canino, al parecer por la agresión cometida por un hombre.

Según la denuncia recibida por las autoridades, la ciudadana manifestó que su pareja sentimental dio muerte a su mascota, luego de que esta se subiera a una cama, y posteriormente huyó del lugar llevándose a su hija menor de edad.

Ante la situación, de inmediato se activó la ruta de atención, por lo que la Policía Nacional acudió al sitio, brindó orientación para instaurar la denuncia, y la Policía de Carabineros, en coordinación con el Centro Integral de Bienestar Animal CEIBA, adelantó el procedimiento de necropsia del animal. Al respecto se refirió Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro.

Este año en Antioquia ya van 10 capturas por maltrato animal, dos en el municipio de Sonsón, dos más en Guarne, mientras que Yarumal, Concordia, Andes, Rionegro y Segovia acumulan de a un caso, según cifras de la Policía en el departamento.



Por lo pronto, la Alcaldía de Rionegro repudió lo ocurrido y pidió a las autoridades avanzar con rapidez en las investigaciones, para judicializar al agresor y asegurar la protección tanto de la menor como de la persona que interpuso la denuncia.

