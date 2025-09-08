Por alto nivel del embalse Topocoro, Isagén abrió compuertas en la Central Sogamoso

Desde las 3:00 de la tarde de este lunes, 8 de septiembre, la empresa Isagén confirmó la apertura de las compuertas del canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, medida que se adoptó debido a que el embalse Topocoro alcanzó niveles cercanos a los 320 metros sobre el nivel del mar.

La compañía explicó que estas maniobras se realizan como parte de un procedimiento de regulación normal, pero advirtió a las comunidades ribereñas del río Sogamoso que deben estar atentas al incremento del caudal y seguir de manera estricta las recomendaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

Entre las medidas de prevención se destacan evitar el ingreso a la zona del río entre Puente La Paz y la presa La Tora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener a los niños alejados de las riberas, movilizar el ganado y semovientes a terrenos altos, así como retirar cultivos ubicados en planicies propensas a inundación.

Isagén recordó que el vertimiento controlado se da en paralelo al mantenimiento mayor de la Unidad 3 de generación de energía, proceso que se extenderá hasta noviembre y que restringe temporalmente el paso de agua por esa unidad. No obstante, la operación de la central se mantiene con normalidad a través de las Unidades 1 y 2.

La empresa indicó que mantiene una comunicación permanente con las autoridades locales, organismos de socorro, hospitales y la Dirección de Gestión del Riesgo de Santander, en el marco del Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC). Estos organismos, en caso de considerarlo necesario, podrán activar los respectivos planes de contingencia en cada municipio.

De esta manera, Isagén reiteró su llamado a la prevención, recordando que la seguridad de las comunidades depende en gran medida de la atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades.

#EnDesarrollo Isagén informó que apartir de las 3:00 de la tarde de este lunes abre las compuertas de la represa de Hidrosogamo porque llegó a su máximo nivel tras fuertes lluvias en Santander #VocesySonidos pic.twitter.com/rHSi1ypIs8 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 8, 2025