Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Liberación de militares
Vía al Llano
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Por alto nivel del embalse Topocoro, Isagén abrió compuertas en la Central Sogamoso

Por alto nivel del embalse Topocoro, Isagén abrió compuertas en la Central Sogamoso

La apertura de compuertas se da en medio del mantenimiento mayor de la Unidad 3 de generación de energía.

Apertura de compuertas embalse de Topocoro.jpg
Isagén abre compuertas del embalse Topocoro
Foto: Isagén.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 03:44 p. m.

Desde las 3:00 de la tarde de este lunes, 8 de septiembre, la empresa Isagén confirmó la apertura de las compuertas del canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, medida que se adoptó debido a que el embalse Topocoro alcanzó niveles cercanos a los 320 metros sobre el nivel del mar.

La compañía explicó que estas maniobras se realizan como parte de un procedimiento de regulación normal, pero advirtió a las comunidades ribereñas del río Sogamoso que deben estar atentas al incremento del caudal y seguir de manera estricta las recomendaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

Entre las medidas de prevención se destacan evitar el ingreso a la zona del río entre Puente La Paz y la presa La Tora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener a los niños alejados de las riberas, movilizar el ganado y semovientes a terrenos altos, así como retirar cultivos ubicados en planicies propensas a inundación.

Isagén recordó que el vertimiento controlado se da en paralelo al mantenimiento mayor de la Unidad 3 de generación de energía, proceso que se extenderá hasta noviembre y que restringe temporalmente el paso de agua por esa unidad. No obstante, la operación de la central se mantiene con normalidad a través de las Unidades 1 y 2.

La empresa indicó que mantiene una comunicación permanente con las autoridades locales, organismos de socorro, hospitales y la Dirección de Gestión del Riesgo de Santander, en el marco del Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC). Estos organismos, en caso de considerarlo necesario, podrán activar los respectivos planes de contingencia en cada municipio.

De esta manera, Isagén reiteró su llamado a la prevención, recordando que la seguridad de las comunidades depende en gran medida de la atención a las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Isagén

UNGRD

Sogamoso