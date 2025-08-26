Hombre que estaba desaparecido en San Luis fue hallado muerto bajo un alud de tierra a 3 metros

Hallan sin vida a hombre que llevaba ocho días desaparecido en el municipio de San Luis. Fue encontrado sepultado bajo un alud de tierra a unos tres metros de profundidad. Las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer cómo se produjo la trágica muerte de este hombre.

En el municipio de San Luis, Oriente antioqueño, fue hallado sin vida un hombre que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 18 de agosto. El cuerpo fue encontrado sepultado bajo un alud de tierra en el sector La Milagrosa, en la periferia del casco urbano.

Según explicó a Blu Radio el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis, Nilson Weymarth Rosero, las labores de búsqueda iniciaron tras la denuncia de la desaparición del hombre identificado como Arturo Enrique Aguirre, cuya fotografía fue difundida en medios locales y redes sociales para dar con su paradero.

"Reportan al señor Arturo Enrique Aguirre, desaparecido desde el pasado lunes 18 de agosto, se inicia publicaciones con la fotografía de él en diferentes medios. El día de ayer, el 25 de agosto, hay un reporte de alguien que dice que lo miró cavando un hueco y se contrasta con la información de un familiar al cual él le entregó las pertenencias y le dijo que tenía que hacer un hueco porque el mundo se iba a acabar, algo así es la versión", indicó el comandante.

"Policía nos informa, teníamos dos versiones similares, decidimos ir a inspeccionar el lugar, en el lugar encontramos todavía específicamente que había tierras removidas, se había venido un alud, y empezamos a inspeccionar", añadió.



Hallazgos

Durante la búsqueda, las unidades encontraron una pala, un machete, elementos de minería y un velón. Finalmente, a unos tres metros de profundidad, se halló el cuerpo que fue trasladado a Medicina Legal.

En el operativo participaron seis unidades de bomberos, dos policías y dos jóvenes de la comunidad que colaboraron con la remoción de piedras en la zona. Las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre.