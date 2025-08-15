Incautan maquinaria e insumos empleados para minería ilegal en Zaragoza, Antioquia

Incautan maquinaria e insumos empleados en minería ilegal que pertenecerían al Clan del Golfo en Zaragoza, Antioquia. Según indicó el Ejército con estos elementos obtenían 8.000 millones de pesos en ganancias al mes por la extracción de más de 20 mil gramos de oro.

Unidades de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en operaciones militares desplegadas junto a la Fiscalía General de la Nación, lograron la ubicación de maquinaria y material utilizados para la explotación ilícita de yacimientos mineros que al parecer servirían para el financiamiento del Clan del Golfo.

En una primera operación registrada en el sector conocido como Alto de María, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, las autoridades intervinieron siete unidades productoras mineras, donde se hallaron seis dragas caperuzas, una excavadora, seis motores industriales, una clasificadora y 300 galones de ACPM.

Según se pudo establecer, estos elementos mecanizados para realizar esta actividad ilícita tendrían un valor superior a los 1.000 millones de pesos y mediante su uso se generaría la extracción de 21 mil gramos de oro al mes, dando ganancias por más de 8.000 millones de pesos, recursos que de acuerdo a las autoridades eran destinados a redes logísticas y criminales de este grupo al margen de la ley.

Incautaciones Foto: Ejército Nacional.

En límites por el sur con Antioquia, la unidad militar adelantó otra operación en la vereda El Bagre, de Puerto Libertador, Córdoba, donde las tropas realizaron la intervención de dos unidades mineras, así como la destrucción de dos dragas, tres motores y 50 galones de ACPM, avaluados en cerca de 150 millones de pesos.

Finalmente, destacaron las autoridades que la ofensiva militar en el Bajo Cauca antioqueño y el departamento de Córdoba, han “permitido debilitar de manera sistemática y contundente las finanzas ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en estas zonas del país y mantener el control institucional del territorio”.