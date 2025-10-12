Más de 50 familias afectadas por inundaciones y deslizamientos en Barrancabermeja

Las intensas lluvias que se prolongaron durante más de 16 horas en Barrancabermeja dejaron a su paso inundaciones, deslizamientos y cuantiosas pérdidas materiales en distintos sectores de la ciudad.

De manera preliminar, las autoridades reportan más de 50 familias afectadas en 24 barrios, entre ellos 9 de Agosto, Miradores del Lago, Primero de Mayo, Bendición de Dios, Tres Unidos, Pueblo Nuevo, Colinas del Seminario y Galán.

En el barrio 9 de Agosto se registró una de las situaciones más graves. En la madrugada de este domingo, un deslizamiento de tierra sepultó parcialmente a una mujer mientras dormía, el Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja logró rescatarla con vida, luego de que los vecinos alertaran a las autoridades al escuchar gritos de auxilio.

“A eso de la una de la mañana corrimos a destapar las tapas de los caños para que bajara el agua, cuando sentimos el estruendo. Al voltear a mirar, las paredes se fueron al piso”, relató Brigit Calderón, una de las habitantes afectadas.



“Hasta la nevera fue arrastrada, colchones, muebles, todo, les pedimos ayuda para que nos colaboren con los escombros y podamos levantar de nuevo las paredes”, contó Luz Estela Arenas, otra de las damnificadas.

De acuerdo con Doralba Parada, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, las comunas más afectadas son de la 1 a la 7, con barrios como Pueblo Nuevo, Olaya Herrera, Las Granjas, Altos de Los Ángeles, Bendición de Dios y Santa Bárbara.

“Por ahora tenemos el reporte de 50 familias que perdieron completamente sus enseres, colchones y electrodomésticos”, precisó la funcionaria.

En el sector de Pozo 7, hacia las 11:20 de la mañana de este domingo, otra vivienda resultó gravemente afectada luego de que el terreno del patio comenzara a deslizarse, provocando el colapso parcial del techo y gran preocupación entre los vecinos.

Las autoridades locales y los organismos de socorro continúan realizando recorridos por los sectores afectados para evaluar daños y entregar kits de alimentos y ayudas humanitarias a las familias damnificadas.