Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Lluvias dejan aislamiento total en varias zonas de Santander más de 700 personas incomunicadas

Lluvias dejan aislamiento total en varias zonas de Santander más de 700 personas incomunicadas

Deslizamientos de tierra, pérdida de banca y cierre de vías rurales se registran en Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Macaravita y El Carmen de Chucurí. Varios campesinos están incomunicados

Lluvias dejan incomunicadas varia municipios de Santander
Imágenes del Carmen de Chucurí. Lluvias afectan municipios de Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado graves emergencias en varios municipios del Magdalena Medio y la provincia de Yariguíes, donde cientos de campesinos permanecen incomunicados por cuenta de deslizamientos y pérdidas de banca en las vías rurales.

  1. Inundaciones por lluvias en Barrancabermeja.JPG
    Imágenes de comunidad. Inundaciones por lluvias en Barrancabermeja
    Santanderes

    Emergencia en Santander por más de 16 horas de lluvia; Barrancabermeja totalmente inundada

Según la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, en Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Macaravita y El Carmen de Chucurí se registran múltiples deslizamientos de tierra que mantienen bloqueadas las vías terciarias y secundarias, dejando a más de 700 personas aisladas.

Pedro Araque, funcionario de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, explicó que “los deslizamientos han generado aislamiento total en varias veredas, lo que impide el paso de vehículos y el transporte de productos agrícolas”.

En El Carmen de Chucurí, el concejal Huber Sotero alertó sobre la gravedad de la situación “se presentan deslizamientos en puntos críticos donde hace un año ocurrió la catástrofe en Campo Redondo. El municipio está incomunicado con San Vicente de Chucurí por el sector de las veredas La Bodega y La Colorada. Son dos veredas afectadas y más de 200 familias que hoy no pueden movilizarse”.

La emergencia también tiene un fuerte impacto económico. Los campesinos no han podido sacar sus cultivos de naranja, mandarina, cacao y café, lo que agrava la situación de las familias rurales que dependen de estas cosechas.

Además, la incomunicación deja a las comunidades sin posibilidad de atención médica oportuna en caso de emergencia.

Las autoridades departamentales evalúan los daños y coordinan acciones con los organismos de socorro para habilitar los accesos y garantizar la atención humanitaria.

Totalmente incomunicados en las vías secundarias y terciarias están los municipios de San Vicente Chucurí con El Carmen de Chucurí, así mismo en Macaravita, no hay paso en el sector La Hoya del Ramal, vía vereda Buraga a Capitanejo.

Ante la llegada de la segunda temporada de lluvias, la Gobernación de Santander recomienda a los habitantes Limpiar canales, sumideros y alcantarillas, evitar permanecer en campo abierto durante tormentas eléctricas y atender las recomendaciones de los organismos de socorro y los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

