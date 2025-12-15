“Es una evidencia más de la fallida política de paz”: Galán a Petro sobre paro del ELN

Con el anuncio de paro armado por 72 horas por parte del ELN, desde Bogotá el alcalde, Carlos Fernando Galán, le envió un mensaje contundente al presidente Petro por el “poder” que tiene ese grupo armado. Asegura que están “envalentonados”, lo que denigrará una vez más que están producto de la fallida “policía de paz” que propuso el presidente Petro cuando llegó al mandato. Le recordó, además, que fue una promesa de hace tres años.

“Hace unos años nos dijeron que en tres meses el ELN se acababa. Hoy vemos un ELN envalentonado que cree que puede amenazar al país. Y después de un fallido diálogo de paz vemos al ELN con la intención de afectar en diferente territorio a la fuerza pública. Es una evidencia más del fracaso de una política de paz que no está funcionando”. Concluyó el alcalde.

Por su parte, desde la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, por medio de su cuenta de X, rechazaron las amenazas, afirmado que el ELN sigue con acciones de terrorismo y narcotráfico. Así mismo, afirman que con esa “protesta” de defensa a los colombianos, el pueblo colombiano es el que sufre.

“Continúa con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano. Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá. Es inaceptable e ilógico”.



Por otro lado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se suma a este rechazo catalogándolo como “grave” lo sucedido en las últimas horas en vías del país. El atentado al peaje La Lizama de Barrancabermeja y en Valdivia, vía Medellín - Costa Caribe, con la quema de un bus de servicio público.