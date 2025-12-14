En vivo
Santanderes

Tensión en Barrancabermeja y el Magdalena Medio por paro armado del ELN

Desde las 6:00 de la mañana de hoy se vive un ambiente de tensión y zozobra en Barrancabermeja y varios municipios del Magdalena Medio, tras el inicio de un paro armado atribuido al ELN, situación que mantiene en máxima alerta a las autoridades.

Aumenta la seguridad en Santander tras tensión por paro armado
Imagen de las autoridades. Aumenta la seguridad en Santander tras tensión por paro armado
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

