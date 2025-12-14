Tensión en Barrancabermeja y el Magdalena Medio por paro armado del ELN

La preocupación aumentó luego de la circulación de un video intimidante en el que aparecen varios hombres armados que se identifican como presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En las imágenes, el grupo lanza amenazas directas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y organizaciones comunitarias del Puerto Petrolero.

En el video, el grupo se presenta como parte del Frente de Guerra Luis Alfonso Echavarría del Ejército Gaitanista de Colombia y, mediante la lectura de un comunicado, declara como “objetivo militar” a un listado de personas y asociaciones de Barrancabermeja, bajo el argumento de supuestas “irregularidades”, una justificación que fue rechazada de manera categórica por organizaciones sociales y autoridades locales.

La Gobernación de Santander expresó su rechazo a cualquier acción de grupos armados ilegales que busque generar miedo en la población. El secretario del Interior, Óscar Hernández, aseguró que existe una articulación permanente entre el orden nacional y departamental para garantizar la seguridad en la región.

“Tenemos una articulación en materia de seguridad con el Plan Nacional y el Plan Cosecha Segura, más aún en medio de las elecciones atípicas. Rechazamos cualquier actuación o intención de amenaza contra la seguridad de los santandereanos”, señaló el funcionario. Desde el gobierno departamental también se advirtió que, aunque se mantiene la alerta en el Magdalena Medio y en límites con la provincia de García Rovira, el trabajo conjunto de las autoridades ha permitido evitar la consolidación de estructuras armadas en el territorio.



Defensoría y ELN. Foto: Defensoría del Pueblo.

Por su parte, el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, anunció un robusto dispositivo de seguridad en Santander.

“Más de 1.000 uniformados estarán acompañando las vías del departamento, con un dispositivo especial en avenidas internas y vías municipales para que los conductores transiten de manera segura”, afirmó el oficial. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la calma, denunciar cualquier hecho sospechoso y seguir las recomendaciones de seguridad mientras se evalúa el desarrollo del paro armado en esta zona del país.

En Bucaramanga, la Policía Metropolitana, en cabeza del brigadier general William Quintero, confirmó un refuerzo de 1.500 policías, no solo por el paro armado sino también por el desarrollo de las elecciones atípicas en la capital santandereana.

“Se incrementó la seguridad en la ciudad y se mantendrán cuidados especiales para evitar cualquier presencia de estos grupos armados. Estamos con todas las medidas de seguridad correspondientes”, señaló el oficial.

Las autoridades mantienen máxima alerta y hacen un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia, mientras continúan las acciones conjuntas para preservar el orden público y la tranquilidad en el departamento.