Nuevos detalles de la muerte de la jueza Viviana Polanía: llamada del vigilante fue clave

La muerte de la jueza penal de control de garantías Vivian Polanía, hallada sin vida en su apartamento en Cúcuta junto a su bebé, sigue rodeada de interrogantes mientras avanzan las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.

Al respecto, en las últimas horas se han conocido nuevos detalles clave sobre la escena y las circunstancias previas al fallecimiento.

En entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, confirmó que el hallazgo se produjo tras una llamada al Centro Automático de Despacho (CAD). “Ayer a las 5:30 de la tarde nuestro CAD recibe una llamada de parte del vigilante del edificio donde vivía la jueza”, explicó el oficial. Al llegar al lugar, los uniformados ingresaron al apartamento en compañía de la madre de la jueza, un cerrajero y el escolta asignado.

Dentro de la habitación, la escena fue desconcertante. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio de nacido”, relató el coronel Ojeda. De acuerdo con la Policía, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia, aunque fue trasladado a Medicina Legal para establecer con precisión la causa de la muerte.



Encontraron muerta a la jueza Vivian Polanía. Foto: Redes sociales

Uno de los detalles más sensibles del caso fue el estado de salud del menor. “Creemos que la muerte se produjo en la madrugada por la rigidez cadavérica y la lividez que presentaba la jueza. Aproximadamente 12 horas llevaba el bebé sin recibir alimento”, señaló el comandante policial. Por esta razón, el niño fue trasladado de urgencia a un centro asistencial y posteriormente a una UCI pediátrica, donde se recupera de manera satisfactoria.

Sobre los elementos encontrados en el apartamento, el coronel Ojeda confirmó que se recolectaron pruebas, aunque insistió en la reserva del proceso. Frente a la información sobre el hallazgo de papeletas de cocaína, fue enfático: “No puedo darte mayor información sobre ello porque la investigación tiene una reserva y hasta que no se agoten todos los protocolos será la fiscal quien dará a conocer mayores detalles”.

En cuanto a las hipótesis que se manejan, el oficial subrayó que ninguna ha sido descartada. “En este tipo de casos no podemos descartar ningún curso de la investigación, ninguna hipótesis”, afirmó, al referirse a escenarios como un posible homicidio, suicidio o una muerte asociada a causas médicas o consumo de sustancias.

Finalmente, el coronel confirmó que la jueza Vivian Polanía contaba con esquema de protección de la UNP y que su última comunicación con el escolta fue hacia las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte. “Esa es la hora en que él la ve a ella”, puntualizó.

Mientras Medicina Legal avanza en los análisis forenses, el caso de la jueza Vivian Polanía sigue generando conmoción y mantiene en vilo a la opinión pública, a la espera de respuestas que permitan esclarecer esta misteriosa muerte.