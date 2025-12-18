Así encontraron a la jueza Vivian Polanía: su bebé de dos meses estaba cerca

Consternación y múltiples interrogantes dejó la muerte de la jueza Vivian Polanía, quien fue hallada sin vida en la tarde de este miércoles al interior de su vivienda en Cúcuta, Norte de Santander.

La funcionaria judicial, conocida tanto por su rol como jueza penal de control de garantías como por su alta exposición en redes sociales y polémicas públicas, fue encontrada en su habitación, muy cerca de su hija de apenas dos meses de nacida.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el cuerpo de Polanía no presentaba signos visibles de violencia, un detalle que, lejos de cerrar el caso, ha generado más dudas alrededor de las circunstancias de su fallecimiento.

La menor, que permanecía junto a su madre al momento del hallazgo, fue encontrada con vida y llorando, lo que permitió que fuera auxiliada de inmediato.



El coronel Fabio Ojeda, comandante operativo de la Policía en la región, explicó que el aviso a las autoridades se produjo luego de varias horas sin lograr contacto con la jueza. Según relató, uno de los integrantes de su esquema de protección había hablado con ella hacia las 8:00 de la noche del día anterior. Sin embargo, durante toda la jornada siguiente los intentos por comunicarse fueron infructuosos, situación que llevó a alertar a la madre de Polanía y posteriormente a la Policía.

Fue así como, sobre las 5:30 de la tarde, se activaron los protocolos de emergencia. Un equipo de criminalística, acompañado por funcionarios de la Fiscalía, ingresó a la vivienda para realizar la inspección técnica del cadáver y la recolección de material probatorio. “Preliminarmente se establece que no hay signos de violencia en el cuerpo”, indicó el coronel Ojeda.

La bebé fue trasladada a un centro asistencial de Cúcuta, donde los médicos confirmaron que se encuentra en condiciones estables. Posteriormente, quedó bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, las autoridades no manejan hipótesis concluyentes y será Medicina Legal la entidad encargada de determinar la causa exacta de la muerte de la jueza.

¿Quién era la jueza Vivan Polanía?

En los últimos años, la jueza estuvo en el centro de varias controversias disciplinarias, entre ellas su aparición en una audiencia virtual fumando y en una posición que fue duramente criticada, así como su presencia en eventos sociales dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta. Pese a las sanciones y cuestionamientos, Polanía defendió en distintos escenarios su derecho a la autonomía personal y a un estilo de vida libre de prejuicios.