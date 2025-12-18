En vivo
Zulma Guzmán
Vivian Polanía
Nacional, campeón
Discurso de Trump

Santanderes  / Así encontraron a la jueza Vivian Polanía: su bebé de dos meses estaba cerca

Así encontraron a la jueza Vivian Polanía: su bebé de dos meses estaba cerca

La jueza, quien era conocida por su estilo de vida libre de prejuicios, había compartido una última foto de su bebé en redes sociales. Esto se sabe del doloroso hallazgo.

