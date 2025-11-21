Abogada de 40 años es asesinada en Jamundí; autoridades buscan a los responsables

Como Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, de aproximadamente 40 años, fue identificada la mujer que fue asesinada en Jamundí, Valle. La víctima se desplazaba en su vehículo particular y, en la calle segunda con carrera 11, del barrio El Rosario, fue alcanzada por sicarios que le dispararon en repetidas ocasiones.

El ataque hizo que perdiera el control de la camioneta y terminara estrellándose contra un establecimiento de comercio, lo que generó pánico entre la comunidad.

“Lo que sucedió anoche en Jamundí es preocupante, pero la seguridad urbana sí depende de las autoridades, de la Alcaldía y de la Policía Metropolitana. Nuestro municipio necesita una estrategia de seguridad muy bien diseñada, y los ciudadanos estamos dispuestos a aportar nuestro granito de arena para tener un plan efectivo”, dijo Stuart León, habitante de Jamundí.

Según las autoridades, los responsables de la muerte de la mujer, quien era abogada de profesión, serían dos hombres que la siguieron durante varias cuadras en una motocicleta. Al llegar al punto donde también se encuentra ubicado un colegio privado, los sicarios le dispararon con un arma de fuego.



“Últimamente está aumentando de manera exorbitante la delincuencia en Jamundí, pero pareciera que esto se ha minimizado, porque pareciera que la vida en Jamundí no tuviera valor. Este es un llamado a que la estrategia de seguridad se priorice”, manifestó Luigi Morales, concejal de Jamundí.

En cuanto al local contra el que se estrelló, se conoció que es una ferretería y que, producto del impacto, parte de su infraestructura resultó afectada. Finalmente, la Policía y las autoridades del municipio continúa buscando a los responsables del asesinato de la profesional en derecho, con el fin de esclarecer las causas del crimen.