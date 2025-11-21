En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Abogada de 40 años es asesinada en Jamundí; autoridades buscan a los responsables

Abogada de 40 años es asesinada en Jamundí; autoridades buscan a los responsables

Según las autoridades, los responsables de la muerte de la mujer, quien era abogada de profesión, serían dos hombres que la siguieron durante varias cuadras en una motocicleta.

