Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Así se refugiaron profesores de colegio en Jamundí de ráfagas de fusil contra subestación de Policía

Así se refugiaron profesores de colegio en Jamundí de ráfagas de fusil contra subestación de Policía

El ataque obligó a estudiantes y profesores de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, ubicada a pocos metros de la estación, a lanzarse al suelo y protegerse.

