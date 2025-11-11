Así se refugiaron profesores de colegio en Jamundí de ráfagas de fusil contra subestación de Policía

Durante aproximadamente media hora, la comunidad del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, Valle del Cauca, corrió a refugiarse en sus casas, negocios, incluso, hasta en los salones de clase, al escuchar ráfagas de fusil que estaban siendo disparadas contra la subestación de policía de la zona.

El ataque obligó a estudiantes y profesores de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, ubicada a pocos metros de la estación, a lanzarse al suelo y protegerse, para así evitar ser alcanzados por los disparos.

En un video quedaron registrados los momentos de angustia que se vivieron al interior de las aulas de clase.

Según las autoridades, los patrulleros de la estación reaccionaron al ataque iniciando un contra ataque y un plan candado. Por el momento, se descartan afectaciones a los uniformados o a la comunidad civil.



Vea el video aquí: