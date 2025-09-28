Policía custodiará construcción de vía en zona rural de Jamundí tras denuncias de extorsiones

Luego de conocer las denuncias de las comunidades de los corregimientos de San Antonio y Villacolombia, en la parte alta de Jamundí, Valle del Cauca, que aseguran están siendo extorsionadas por disidentes de la estructura 'Jaime Martínez' para construir de una nueva vía hacia el sector, las autoridades anunciaron que esta obra se adelantará de manera legal.

Esto con el propósito de atender las necesidades de la comunidad y también evitar que el grupo armado les sigan cobrando estas extorsiones. Es entonces que, para garantizar que la cuadrilla que adelantará la obra no sea afectada, la Policía se encargará de custodiar esta intervención vial.

"Bueno y cualquier riesgo que se dé en el marco de la construcción de esta vía que anuncia la señora gobernadora, estamos dispuestos a acompañar, a identificar cualquier amenaza. Cualquier delincuente que se proponga efectuar alguna acción criminal, podremos identificarlo, judicializarlo", señaló el subdirector de la Policía Nacional, el general Rosemberg Novoa.

Las autoridades aseguran que una de las dificultades que se tiene para identificar a los responsables de estas extorsiones en la zona es que los disidentes se visten de civil y pasan desaparecidos entre la comunidad, por lo que piden que se denuncie tanto a personas como números desde donde se estén haciendo exigencias de dinero.



"Yo hablé con el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Descanso, que es el sector donde iniciaría la vía y nos pusimos de acuerdo desde la Gobernación, con la comunidad, para hacer la carretera hasta San Antonio", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.