Disidencias construyen otra carretera ilegal en zona rural de Jamundí, Valle

Disidencias construyen otra carretera ilegal en zona rural de Jamundí, Valle

También en el municipio de Sevilla, Valle el grupo ilegal está exigiendo dinero a la comunidad para hacer vías rurales.

Disidencias construyen carreteras en zona rural del Valle del Cauca
Cortesía para Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Habitantes de la zona alta de Jamundí siguen siendo intimidados y extorsionados por las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco', las cuales están exigiendo dinero y materiales para la construcción de vías qué faciliten el transporte de sus economías ilícitas. Entre ellas, un corredor entre los corregimientos de San Antonio y Villa Colombia.

Según denuncia la comunidad, en las últimas semanas, durante las noches y madrugadas, a la zona han subido 12 contenedores para utilizar su material en la construcción de un puente y así avanzar con esta obra.

"¿Hasta cuándo van a permitir que estos grupos sigan construyendo vías? Cada metro que construyen es un metro que se le resta a la institucionalidad, además le resta el derecho a las comunidades a estar tranquilas. Las comunidades siguen siendo extorsionadas, vetadas por estos grupos y nadie las protege", señaló Luigi Morales, concejal de Jamundí.

Lo preocupante es que estas obras de las disidencias no solo se están construyendo en Jamundí, pues una situación similar se está viviendo en el municipio de Sevilla, al norte del departamento, los disidentes también están haciendo estas exigencias de dinero.

"En la zona rural se está haciendo una exigencia de una 'tarifa', así lo denominan, por el tránsito de vehículos particulares, también por el sólo hecho de vivir en la zona rural. Adicionalmente, un recurso que tienen que entregar las motocicletas que transitan por el lugar. Los grupos les prometen a la comunidad que con ese dinero será intervenida la vía con pavimentación y placas huellas en los sectores más críticos", aseguró indicó John Osorio, personero de Sevilla.

