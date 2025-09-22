Disidencias obligan a líderes comunales a cobrar extorsiones en Jamundí y Sevilla

Las comunidades de la zona rural de los municipios de Jamundí y Sevilla en el Valle del Cauca, están haciendo un llamado de atención a las autoridades, para que se tomen acciones frente a las presuntas intimidaciones que las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, están ejerciendo en contra de los líderes comunales en estas zonas del departamento.

Integrantes de los frentes 'Jaime Martínez' y 'Adán Izquierdo' estarían intimidando a los presidentes y demás miembros de las Juntas de Acción Comunal para que cumplan la función de 'banco' del grupo armado. Son los líderes comunitarios los que deben comunicarse con las familias que habitan en la zona rural, para recoger el dinero de las llamadas 'vacunas' y después entregarles reporte a los delincuentes.

Los pagos se deben realizar en un determinado tiempo y la tarifa difiere según las condiciones de la familia. Si se cuenta con un vehículo particular, la extorsión es de $120.000 pesos por trimestre, mientras que para las motocicletas la cuota mensual es de $60.000 pesos. En cuanto a la extorsión por vivienda, el pago es de $30.000 pesos. Estos dineros los recolectan los miembros de las JAC y se entregan a las disidencias.

"Vemos con enorme preocupación y rechazo, los presuntos hechos de instrumentalización de la Junta de Acción Comunal, de sus miembros y de extorsión a la población civil, que presuntamente se están dando en algunos sectores y municipios del Valle del Cauca como Jamundí y Sevilla. Invitamos a la población, a los miembros de las JAC, a que se denuncie ese tipo de actos delictivos, pero también hacemos vehementemente un llamado al gobierno a que se enfrente esta práctica delictiva y se atienda el llamado comunitario", dijo William Espinoza, presidente de la Asociación de Personeros del Valle del Cauca.



Las comunidades en estas zonas del departamento están pidiendo a las autoridades tomar medidas urgentes, que permitan la protección de los líderes comunitarios y también recuperar la tranquilidad del resto de los habitantes.

Las zonas afectadas por esta problemática en Sevilla son los corregimientos y veredas: Chorreras, Coloradas, San Antonio, La Floresta, Circacia, Santa Elena, entre otros. Mientras que en Jamundí, las comunidades están siendo intimidadas por alias 'Gerson', quien orden las extorsiones en el corregimiento San Antonio y las veredas El Cedro, Bellavista, Cascarillal, El Diamante y La Despensa; mientras que alias 'Plátano' delinque en el sector de Chorrera Blanca.