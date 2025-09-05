Tres civiles heridos deja ataque con drones en zona rural de Jamundí, Valle

En completo temor y desvelada amaneció la comunidad de Villa Colombia, corregimiento ubicado en la parte alta de Jamundí, Valle, debido a los fuertes enfrentamientos entre las tropas de la Tercera Brigada del Ejército y disidentes del frente Jaime Martínez de las Farc.

Los civiles se refugiaron en sus casas en el momento en el que comenzaron a escuchar las ráfagas de fusil, sin embargo, esta protección no fue suficiente, pues los disidentes iniciaron un ataque con explosivos lanzados con drones, y uno de estos artefactos impactó una vivienda en la vereda La Pradera, de este corregimiento.

En este ataque resultaron heridos tres civiles, entre ellos un menor de 14 años, quienes fueron trasladados al Hospital Piloto de Jamundí, tras ser rápidamente atendidos en el servicio de urgencias, se confirmó que estas personas estaban fuera de peligro, pues sus heridas no revestían mayor gravedad.

"Tiraron eso aquí, cayó en la casa de una familia y dejó tres heridos. Eso despegó la puerta, mire las esquirlas como volvió eso, mientras no están estamos tranquilos, llegan acá y se agarran a provocar y a tirar cosas, sin mirar a dónde las van a tirar, y vean lo que causan", indicó uno de los habitantes de Villa Colombia, a través de sus redes sociales.

Se espera un reporte de la zona para conocer si más viviendas resultaron afectadas en medio de los enfrentamientos, además de un nuevo parte médico de los heridos.

Por su parte, el general Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército, indicó que la ofensiva se mantiene en este territorio, para recuperar el control de la zona, el principal objetivo es llegar hasta el corregimiento de Villa Colombia.

"En lo que es el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca anunciamos que se traerá una nueva flotilla de vehículos blindados que sin duda le aportará movilidad a las tropas de la Tercera Brigada y la Tercera División para asegurar el territorio", indicó el general Rodríguez.