Mujer sobrevivió a violenta agresión de su expareja en Jamundí, Valle

Una grave denuncia por violencia de género sacude al municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Se trata de Dayana Urrea, una joven madre, quien fue víctima de una brutal agresión física por parte de su expareja sentimental, un hombre con quien sostuvo una relación de siete años y padre de su hijo.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, en medio de una discusión provocada, aparentemente, por una escena de celos al salir de una discoteca, y en un punto de venta de comidas el hombre la atacó violentamente.



La agresión

“Me empezó a dar golpes, me tenía el pecho con sus rodillas que estaban en mi pecho y me hacía muchísima presión. Yo le decía, me estás ahogando, me estás ahogando, y pedí ayuda. Gracias a Dios los vecinos salieron a auxiliarme”, relató la mujer.

El rostro de la víctima fue la parte más afectada por los golpes y, actualmente, se encuentra en proceso de recuperación física y emocional con las autoridades de ese municipio. Tras la agresión, Dayana Urrea interpuso la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

“Se contactó a la víctima para brindarle todo el acompañamiento necesario y se activó la ruta de atención con el seguimiento correspondiente”, explicó Karen Duque, jefe de la Oficina de Equidad de Género de Jamundí.

Las autoridades ya iniciaron la búsqueda del presunto agresor, quien deberá responder ante la justicia. La mujer pide protección para ella y su familia, por lo que exige que su caso no quede en la impunidad.

