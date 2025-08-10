Campesinos de Jamundí dejarán de pagar extorsiones a disidencias: Gobernación intervendrá vía

Tras conocer que campesinos de la zona rural de Jamundí, Valle, están siendo obligados por las disidencias de las Farc a pagar una cuota para construir una carretera que comunica el sector de El Descanso con el corregimiento de San Antonio, en las últimas horas la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, manifestó que la vía será recuperada.

El mantenimiento de ese corredor vial estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura departamental en el tramo San Antonio - Villacolombia, para mejorar las condiciones viales y así evitar que sigan pagando extorsiones de los grupos armados.

"Así como lo hicimos en Ampudia y Villacolombia, vamos a arreglar esta vía terciaria para que sirva al progreso y no a la ilegalidad. Queremos que la comunidad tenga mejores condiciones de vida y conectividad, y por eso, junto con la alcaldesa, pondremos la maquinaria y el trabajo necesarios para mejorar la comunicación entre El Descanso y San Antonio”, dijo la gobernadora.

Gobernación del Valle

A este corredor que la disidencia lo estaría denominando 'Marco Fidel Suárez', desde las autoridades manifestaron que ya se está reforzando la seguridad con presencia de uniformados del Ejército Nacional.

"Queremos que la comunidad esté tranquila, queremos que la comunidad tenga inversión social, queremos ayudarle a la comunidad, queremos que la comunidad tenga mejores condiciones de vida, y por eso con la institucionalidad y por eso vamos a recuperar la vía para que la comunidad tenga mejor comunicación", expresó Toro.

Finalmente, piden a los habitantes no pagar este tipo de extorsiones y denunciarlos ante las autoridades pertinentes, ya que esta no es la primera vez que ocurren estos casos, así como meses atrás que también fue denunciado un caso donde pedían $50.000 para otra vía en zona rural de Jamundí.