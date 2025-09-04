Padre de joven secuestrado en Mirada, Cauca: "Esperamos que Samuel llegue ya, no estamos completos"

Sigue la incertidumbre por cuenta del secuestro del hijo del gerente de la industria de licores del Cauca y exalcalde del municipio de Miranda, Cauca, Samuel Londoño, Ortega.

El joven de 17 años, quien es líder de las juventudes del Partido Liberal en el norte de ese departamento, fue secuestrado por por hombres armados, se lo llevaron cuando se movilizaba una motocicleta por la zona urbana de Miranda.

Hace algunas horas apareció en zona rural de Florida, Valle, la camioneta en la que se llevaron al secuestrado hacia esa zona del departamento donde hace presencia la disidencia de las Farc. La comunidad de Miranda va a marchar por las calles del municipio para pedir la liberación de Samuel.

La Defensoría del Pueblo ha emitido un comunicado, está pidiendo que se respete la vida de este menor de edad, está ofreciendo además la gestión humanitaria de sus funcionarios para que pueda regresar pronto al seno de su hogar.

En diálogo con Mañanas Blu, Samuel Lodoño, padre del joven, aseguró que el oven fue interceptado cuando se movilizaba con sus compañeros pro su ruta habitual. "Fue interceptado por un vehículo que lo cerró. Él venía con unos amigos todos, niños, menores de edad, compañeros de colegio y familiares y lo abordaron, hombres armados lo hicieron, pues él venía de parrillero, lo cogieron, lo subieron al vehículo y mi hijo, pues mi hijo usaba lentes desde niño, fue se cayeron las este momento permanentes. Sus gafas quedaron allí en el sitio y lo llevaron a un sitio que pues desconocemos".

A esto agregó que no ha recibido ningún tipo de amenaza. "No sabemos nada del paradero de Samuel. Desde el día martes a las 6:30 que pasó este suceso, que que debería no ocurrir porque nuestros niños, nuestros adolescentes tienen toda la tienen que tener toda la libertad de poder jugar de sus espacios y no poder estar pasando ni viendo esto," lamentó Londoño Ortega.

