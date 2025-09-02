En Miranda, Cauca, secuestraron al hijo de la licorera departamental; tiene 17 años

Las autoridades, tanto en el norte del Cauca, como en los municipios del sur del Valle, están desplegadas adelantando todo un operativo de búsqueda para dar con el paradero del joven Samuel Londoño Escobar, un menor de 17 años que fue secuestrado en el municipio de Miranda Cauca, cuando se movilizada en su motocicleta.

Lo que se conoce hasta el momento es que el joven fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a subir con ellos en una camioneta y desde entonces se desconoce su paradero.

El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, le confirmó a Blu Radio que el joven es el hijo del actual gerente de la licorera del Cauca, Samuel Londoño.

“Sé que hay un joven secuestrado, hijo del exalcalde Samuel Londoño Ortega. Estamos en ese hecho lamentable, tendiendo puentes para el pronto rescate sano y salvo del joven. Yo ya hablé con el papá del muchacho y estamos con todas las alarmas encendidas“, indicó el alcalde.

Las autoridades ya están haciendo el respectivo acompañamiento a la familia del joven para lograr su liberación.

Preliminarmente, se informó que otro menor también habría sido secuestrado junto al hijo del gerente de la Licorera, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

