Militares atacados en El Patía, Cauca, atendían denuncia de supuesto robo de un carro

Tras el atentado con explosivos registrado en la vereda La Fonda, en El Patía, al sur del Cauca, la Tercera División del Ejército aclaró que en el hecho fueron dos los soldados que resultaron heridos, además que el atentado se perpetró con un vehículo cargado con explosivos y no con drones como anteriormente se había informado.

A través de un comunicado en su cuenta de X, el Ejército señaló que las tropas llegaron al sector del Estanquillo para atender una supuesta denuncia ciudadana que reportaba el hurto de una tractomula, y a la llegada de los militares, se activó la carga explosiva.

"Como resultado, un suboficial y un soldado profesional resultaron con heridas leves. Ambos fueron evacuados de manera inmediata al centro médico de la unidad militar, donde reciben atención y se encuentran fuera de peligro. Este hecho criminal es atribuido al grupo armado organizado residual Carlos Patiño que delinque en la región", señaló el general Alirio Aponte, comandante de la Brigada 29 del Ejército.

Una vez se registró el ataque, las tropas fueron desplegadas en esta zona del sur del Cauca para identificar a los disidentes responsables y lograr su captura. Asimismo, se adelantan los patrullajes para evitar otras afectaciones al orden público.