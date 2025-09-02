Atacan patrulla militar en El Patía, Cauca: varios soldados resultaron heridos

Este martes atacaron con explosivos una patrulla militar en zona rural de El Patía, Cauca. Por este nuevo atentado contra la Fuerza Pública se conoció que tres uniformados resultaron heridos y fueron trasladados hacia el hospital local para su atención.

De manera preliminar se conoció que el ataque vendría departe de las disidencias de Carlos Patiño.



Gobiernos locales y departamentales se pronunciaron

El alcalde local exigió medidas definitivas al Gobierno nacional para superar el conflicto que afecta a los civiles y a la Fuerza Pública, mientras que el gobernador Octavio Guzmán rechazó este nuevo ataque en la zona de El Patía.

"Nuevamente el municipio de El Patía es víctima de los violentos, ocho atentados en 2025 y el segundo en menos de 48 horas. Rechazamos los ataques del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc y expresamos respaldo a nuestra Fuerza Pública y total apoyo a nuestra población civil. Instalaremos PMU con autoridades civiles y militares y activaremos rutas de atención y control en la zona. Reiteramos al Gobierno nacional la urgencia para atender de manera focalizada el sur del Cauca. Nuestros territorios rechazan a los violentos y reafirman que la paz y la seguridad integral debe ser el camino", indicó el mandatario.