Cae en Floridablanca cabecilla de las disidencias de las Farc; enviaba oro a Dubái

La Policía Nacional logró la captura de Carlos Yanid Perilla Prieto, alias 'Juancho' o 'Firma', señalado como uno de los principales articuladores financieros del Bloque Magdalena Medio “Gentil Duarte”, en operaciones desarrolladas en el área metropolitana de Bucaramanga.

El procedimiento se cumplió mediante un allanamiento en Floridablanca, donde las autoridades detuvieron a este hombre de 33 años, requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

Según la investigación, 'Firma' llevaba más de siete años vinculado a esta estructura criminal y tenía bajo su mando el manejo de las finanzas, la compra de armamento y logística, además de coordinar actividades de narcotráfico en Antioquia, Bolívar y Norte de Santander.

“Su papel también incluía servir de enlace con carteles mexicanos y supervisar la exportación de estupefacientes desde pistas clandestinas en zona fronteriza hacia Centroamérica”, dijo el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El comandante de la Policía de Bucaramanga, general William Quintero, confirmó la captura de alias 'Juancho', integrante de las disidencias de las Farc que se escondía en la ciudad. "Es señalado homicidios y exportar oro ilegal hacia Dubai", afirmó #MañanasBlu pic.twitter.com/AOpXqPi6qW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 25, 2025

Las autoridades revelaron que el capturado participaba en la explotación ilegal de oro en Yondó (Antioquia) y Santa Rosa del Sur (Bolívar), cuyos recursos eran enviados a Dubái como parte de las finanzas ilícitas del bloque.

Publicidad

“Este hombre registra seis anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, estafa, violencia intrafamiliar, abuso de confianza y concierto para delinquir”, agregó el oficial de la Policía.

Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía, que lo presentará ante un juez de control de garantías.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que continuará desarrollando operaciones conjuntas con la Fiscalía y autoridades locales para desarticular estructuras criminales que afectan la seguridad en Santander y el Magdalena Medio.

