Ataques de disidencias y masacres, de nuevo golpean la política de paz total del presidente Petro

Comenzamos el noveno mes del año con una delicada situación de orden público en diferentes departamentos del país, atribuida principalmente a las disidencias de las Farc y a las bandas surgidas tras la desmovilización de los grupos paramilitares.

En zona rural de Dibulla, La Guajira, cuatro personas fueron asesinadas tras una acción armada que habría sido cometida por un grupo delincuencial autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, con quienes el Gobierno Nacional estuvo en diálogos de paz hasta abril de este año.

Este domingo, en zona rural de La Unión, en el oriente de Antioquia, fueron asesinadas cuatro personas, en medio de lo que las autoridades han catalogado como una vendetta entre grupos dedicados al microtráfico de drogas.

Mientras tanto, en el sur del país, las disidencias de las Farc cuyo máximo cabecilla es alias 'Iván Mordisco', volvieron a atacar con drones cargados con explosivos en el municipio de El Bordo, Patía, en el sur del Cauca, en un hecho que dejó tres policías heridos, tras el ataque a la estación de la institución.

Para concluir el complejo panorama de orden público que vive el país, luego de intensos combates con el Ejército, fue capturado en zona rural de Magüí Payán, alias El Paisa, cabecilla de las disidencias de las Farc. En esa zona se produjo un nuevo intento de asonada de la comunidad para evitar la captura del cabecilla, en hechos similares a los que se produjeron hace una semana en El Retorno, Guaviare, donde 33 militares fueron secuestrados tras la muerte de alias 'Dumar'.

A menos de un año de finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro, definitivamente está en riesgo de fracasar la política de paz total, ante la atomización y expansión de los grupos criminales, cuyo crecimiento atribuye el ministro de Defensa a los ceses del fuego que se decretaron iniciando el actual mandato, que según los expertos, fueron el caldo de cultivo perfecto para el fortalecimiento de la criminalidad en el país.