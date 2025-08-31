Ataque con explosivos a estación de Policía en El Bordo, Cauca, dejó tres uniformados heridos

En la tarde de este domingo, 31 de agosto, la estación de Policía de la localidad de El Bordo, cabecera del municipio de Patía, en el departamento del Cauca, fue blanco de un ataque con explosivos.

Según reportes preliminares, el artefacto habría sido lanzado mediante un dron, impactando el perímetro de la instalación policial.

Hasta el momento se informa de tres uniformados heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.

Las autoridades locales se mantienen a la espera de la confirmación oficial sobre la magnitud del ataque y el estado de los afectados.

Las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia en la región e iniciaron investigaciones para esclarecer a los responsables del hecho, que ha generado alarma entre la comunidad.

“Me acaban de informar de un ataque donde se usó un dron para atacar la estación de Policía de El Bordo. Hay tres policías heridos; estamos haciendo toda la articulación con los hospitales. Por fortuna, las heridas no son de gravedad”, señaló el alcalde del municipio de Patía, Jairo Cifuentes.

Cabe resaltar que en esta zona delinquen el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia.

